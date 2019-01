Geldregen: Sie sind die Preisgeld-Könige von Kitz

Paris an der Spitze

Am meisten kassierte der Südtiroler Dominik Paris. Er ist und bleibt ein Kitzbühel-Spezialist. Der Südtiroler holte am Freitag schon den dritten Abfahrtssieg und seinen insgesamt vierten Sieg in der Gamsstadt. Zudem wurde er im Super-G am Sonntag noch Dritter. Gesamt-Preisgeld: 87.875 Euro!