Kraft zum Sieg-Hattrick: „Ein geniales Wochenende“

Stefan Kraft ist aktuell im Skisprung-Weltcup der Mann der Stunde. Der 25-jährige Salzburger hat innerhalb von acht Tagen nun seinen dritten Sieg in Folge gefeiert. Der Doppel-Weltmeister, der in Zakopane am 20.1. eine 35 Bewerbe dauernde sieglose Serie für den ÖSV beendet hatte, schaffte am Sonntag das Double in Sapporo. Halbzeitleader Kraft gewann 9,8 Punkte vor Timi Zajc (SLO). Dem bisherigen Saisondominator und Weltcupsieger Ryoyu Kobayashi gelang in seiner Heimat damit kein Sieg, am Sonntag sprang er zumindest als Dritter auf das Podest.