„Sieger-Nici“ suchte per Mikro ihre Mama

Die Start-Verschiebungen nach starken Schneefällen in der Früh konnten Nici Schmidhofer nichts anhaben. Die 29-Jährige kam mit der Kandahar-Strecke am besten zurecht. Und zeigte, dass sie in der Form ihres Lebens ist. Nach zwei Abfahrtserfolgen legte sie in Abwesenheit der dreifachen Saisonsiegerin Shiffrin ihren Premieren-Erfolg im Super-G nach. „Es taugt mir voll, dass ich es runter gebracht habe. Zuletzt war ich ja dreimal nur bis zur letzten Zwischenzeit schnell“, meinte die Steirerin nach dem fünften Saisonpodest. Zudem hatte sie in Cortina einen Stein erwischt. „Aber mein Servicemann hat den Ski wieder hergebracht.“