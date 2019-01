Rohrweck in Blue Mountain Weltcup-Dritter!

Der Oberösterreicher Johannes Rohrweck hat am Samstag in Blue Mountain mit Rang drei für den nächsten Weltcup-Podestplatz der österreichischen Ski Crosser gesorgt. Nach den Rängen zwei und drei für Daniel Traxler am vergangenen Wochenende in Idre in Schweden hatte Rohrweck im Finale sogar in Führung liegend eine reelle Siegchance, kam dann aber zu Sturz und letztlich noch als Dritter ins Ziel.