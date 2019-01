In Schneefräse gegriffen: Tiroler schwer verletzt

Der Tiroler wollte den mit Schnee verstopften Auswurfkamin reinigen, stellte dazu allerdings nicht den Motor ab. Er geriet mit der linken Hand in die laufende Förderschnecke und verletzte sich an Zeige-, Mittel- und Ringfinger schwer. Der 69-Jährige wurde in die Klinik Innsbruck gebracht und dort operiert.