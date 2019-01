Der tödliche Gasofen wurde falsch verwendet

Bei seiner Einvernahme gab der Hausbesitzer Josef M. (49 ) an, dass er die Gastherme so wie seit vielen Jahren aufgestellt und in Betrieb genommen hätte. Als er gegen 1 Uhr früh von dem Nebengebäude in sein Wohnhaus in St. Johann am Walde zurückging, um sich dort schlafen zu legen, habe er die beiden Brüder Johann (64) und Jakob Haas (48) mehrmals angewiesen, vor dem Zubettgehen die Gasflasche abzudrehen. Jakob Haas habe öfter bei ihm übernachtet und sei mit dem Gasofen bestens vertraut gewesen. Josef M. hatte die beiden bewusstlosen Brüder, wie berichtet, am Donnerstagvormittag in dem Partyraum entdeckt und geborgen. Sie hatten durch den fortwährenden Betrieb der Gastherme über mehrere Stunden in dem kleinen Raum mit geschlossenen Fenstern eine Kohlenmonoxidvergiftung erlitten, so das Ermittlungsergebnis.