Linz-Sieg! Wels verliert CL-Viertelfinal-Hinspiel

Die Oberösterreicherinnen mühten sich am Freitagabend in Frankreich trotz einer schnellen 2:0-Führung zu einem 3:2-Erfolg. Damit gehen sie mit einem leichten Vorteil ins Rückspiel vor eigenem Publikum am 10. Februar (16.15 Uhr), in dem für viel Spannung gesorgt ist. Soo Wai Yam Minnie aus Hongkong behielt sowohl gegen Ding Yaping (3:1) als auch zum Abschluss gegen Adina Diaconu (3:0) die Oberhand und steuerte damit zwei Punkte für die Linzerinnen bei. Zudem gewann auch Sofia Polcanova eine Partie, sie setzte sich im zweiten Spiel gegen Diaconu mit 3:0 durch.