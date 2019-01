Bestzeit! Puchner überrascht im Garmisch-Training

Österreichs im WM-Winter so starke Speed-Damen haben im zweiten Training für die auf Sonntag verschobene Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen mit Bestzeit für Mirjam Puchner sowie 6 Läuferinnen in den Top 7 für ein starkes Ergebnis gesorgt! Damit zählen sie in beiden Speed-Rennen am Wochenende in Bayern zu den Mitfavoritinnen. Im vorgezogenen Super-G am Samstag fehlt Topfavoritin Mikaela Shiffrin. Die US-Amerikanerin ist schon im WM-Modus und lässt das wetterbedingt auf Samstag vorgezogene Rennen aus, obwohl die zur Allrounderin gewordene Slalom-Spezialistin in diesem Winter bei allen drei Starts im Super-G auch gewonnen hatte...