Kraft gewinnt Sapporo-Quali vor Stoch & Kobayashi

Doppelweltmeister Stefan Kraft springt weiter in Hochform! Der Zakopane-Sieger gewann am Freitag in Sapporo die Qualifikation für den ersten Großschanzen-Bewerb. Der Salzburger siegte nach einem Satz auf 125,5 m mit 130,9 Punkten knapp vor dem polnischen Olympiasieger Kamil Stoch (129,6 Punkte/126 m). Dritter wurde Weltcup-Spitzenreiter Ryoyu Kobayashi aus Japan (128,2/128,5).