So heiß wird das Finale der krone.at-eBundesliga!

Bevor in der tipico Bundesliga in einem Monat wieder der Ball rollt, geht der Kampf auf dem virtuellen Rasen in die heiße Phase. Insgesamt 72 eSportler treten am Samstag im Studio 44 in Vereinsfarben für ihr jeweiliges Team an und jagen den Meistertitel der eBundesliga Saison 2019. Um 15 Uhr geht es los, im Livestream sind Sie live dabei!