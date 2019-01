Geldbuße für Vorarbeiter und Firmenchef

Die Richterin schlug schließlich eine diversionelle Erledigung des Verfahrens vor. Die Angeklagten und Staatsanwältin Katharina Dirisamer waren damit einverstanden. Der Vorarbeiter erhielt eine Geldbuße in Höhe von 1.000 Euro, der Geschäftsführer in Höhe von 1.500 Euro und die Firma, die nach dem Verbandsgesetz angeklagt wurde, in Höhe von 2.500 Euro. Zudem müssen alle drei Beschuldigten jeweils 150 Euro an Pauschalkosten zahlen. Sind die Beträge innerhalb von 14 Tagen einbezahlt, wird das Strafverfahren eingestellt. Diese außergerichtliche Erledigung sei kein Schuldspruch, gab die Richterin zu verstehen.