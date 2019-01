Knöchelverletzung! Gasser bangt um Snowboard-WM

Big-Air-Olympiasiegerin Anna Gasser hat am Donnerstag beim Slopestyle-Weltcup der Snowboarder in Laax eine Knöchelverletzung erlitten. Damit ist Österreichs zweifache Sportlerin des Jahres für die WM in Park City (31. Jänner bis 10. Februar) fraglich, wie der ÖSV am Abend mitteilte. Für die X-Games in der kommenden Woche in Aspen fällt die 27-jährige Kärntnerin fix aus.