Pleite-Start: Austria verliert den ersten Test

Der 24jährige Linksverteidiger verlängerte erst kurz vor dem Spiel seinen Vertrag vorzeitig um drei Jahre bis 2022. Gegen Wr. Neustadt feierte er in der 46. Minute seine Rückkehr in die Austria-Formation - und trug im ersten Testspiel des Jahres 2019 nach der Pause sogar die Kapitänsschleife. An der Leistung von Martschinko ist es auch sicher nicht gelegen, dass es letztendlich ein 0:1 wurde, eher an der mangelhaften Chancenverwertung. Bereits in der ersten Halbzeit hatte Alon Turgeman drei hochkarätige Möglichkeiten ausgelassen, nach dem Wechsel hatte er noch zwei weitere. Ebenso vergaben Cuevas und Edomwonyi zwei Topchancen. Selber kassierte man wiederum kurz vor dem Ende nach einem Fehler in der Defensive das unnötige Gegentor.