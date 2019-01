Walkner verliert nach nächstem Sturz weiter Zeit!

Al-Attiyah bleibt auf Kurs zu Dakar-Auto-Gesamtsieg

In der Autowertung bleibt indes Nasser Al-Attiyah bei der Rallye Dakar auf Kurs Richtung Gesamtsieg. Der Katarer im Toyota liegt nach der 7. Etappe am Montag nun knapp eine halbe Stunde vor seinem ersten Verfolger, dem Franzosen Stephane Peterhansel. Der 13-fache Dakar-Sieger entschied das Teilstück um San Juan de Marcona für sich. Landsmann Sebastien Loeb hatte Pech. Der vormals Zweitplatzierte attackierte in der peruanischen Wüste, verlor aufgrund eines technischen Defekts aber viel Zeit und fiel auf den vierten Platz der Gesamtwertung zurück. Auf Al-Attiyah fehlen Loeb nun bereits mehr als 50 Minuten. Die Rallye endet nach drei weiteren Etappen am Donnerstag in Lima.