Marcel Hirscher ist der „Glöckner von Adelboden“

„Glöckner von Adelboden“

Aufgrund seiner zahlreichen Stockerlplätze bezeichnete der Stadionsprecher Hirscher als „Glöckner von Adelboden“, die Top Fünf jedes Rennens werden traditionell mit Kuhglocken beschenkt. Zum 15. Mal stand der siebenfache Gesamtweltcupsieger auf dem Chuenisbärgli nun schon auf dem Podest, so viele hat er auch in Val d‘Isere zu Buche stehen, ebenso wie sein Ex-exquo-Rekordmann Aksel Lund Svindal in Beaver Creek. Im Slalom am Sonntag kann Hirscher sich also zum erfolgreichsten Skiathleten an einem Schauplatz machen.