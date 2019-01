47 Häftlinge setzten sich 2018 erfolgreich ab

Griss: „Mehr Personal und Ressourcen“

Eine Entwicklung, die NEOS-Justizsprecherin Irmgard Griss mit Sorge beobachtet: „Die Regierung redet immer von Sicherheit, wenn sie damit Ängste schüren kann. Sie unternimmt aber nichts, Ängsten vorzubeugen“, erklärte sie. Griss fordert daher „mehr Personal in der Justiz und Ressourcen für die Resozialisierung und Sozialisierung in den Gefängnissen, denn all diese Menschen werden wieder mit und unter uns leben“.