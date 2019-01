Kampf dem Plastik: „Mehrweg ist das Schlüsselwort“

Plastiksackerl-Verbot für den Handel „knackig“

Rainer Will, Geschäftsführer des Handelsverbandes, bezeichnete nach dem Gipfel 2020 als Frist für die Umsetzung des Plastiksackerl-Verbots als „knackig“, meinte aber, der Handel könne mit dem generellen Plastiksackerl-Verbot leben. Dennoch appellierte Will an die Regierung, bestimmte Ausnahmen „anzudenken“ - etwa in Bereichen, wo es keine sinnvollen Alternativen gebe. Außerdem sprach er sich wiederholt dafür aus, den Online-Handel vom Verbot nicht auszunehmen.