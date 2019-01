„Hyper Jam“: Arena-Brawler im Neon-Look der 80er

Mit „Hyper Jam“ bringt die Indie-Schmiede Bit Dragon am 12. Februar einen Arena-Brawler im Neon-Look und mit dem Synthie-Sound der 80er-Jahre für zwei bis vier Spieler (sowohl lokal als auch online) auf PC (via Steam), PS4 und Xbox One. „Die Fusion aus tödlichen Waffen, stapelbaren Perks, wütenden Kämpfen und einem Killer-Synthwave-Soundtrack macht ‘Hyper Jam‘ zu einem Multiplayer-Erlebnis, das Sie immer wieder aufs Neue begeistern wird“, versprechen die Entwickler.