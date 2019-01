Politiker-Datendiebstahl in Deutschland: Razzia!

Nach dem großangelegten Hackerangriff auf Daten von Politikern und Prominenten in Deutschland haben Ermittler die Wohnung eines Mannes in Heilbronn durchsucht. Der 19-Jährige soll im IT-Bereich arbeiten und Kontakt zum verantwortlichen Hacker gehabt haben. Er wird derzeit als Zeuge in dem Verfahren geführt.