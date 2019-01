Briten wegen Brexit verunsichert: Run auf EU-Pässe

Ende März will Großbritannien den Brexit vollziehen und die Europäische Union verlassen. Das ist vielen Briten nicht geheuer - sie wollen sich mit einem Pass eines anderen EU-Landes absichern. Entsprechende Anträge von Briten sind in vielen Staaten sprunghaft gestiegen, besonders beliebt sind Irland, Deutschland, Portugal und Bulgarien. An österreichischen Staatsbürgerschaften besteht eher geringes Interesse, denn 2018 wurden in den ersten drei Quartalen nur 31 entsprechende Anträge von Briten gestellt.