„Das sind die letzten Schatten der Vergangenheit“

Helmut Zilk hat einmal gesagt: „Wenn hier einer Asyl sucht und dann an Kinder Kokain verkauft, dann gehört er raus.“ Sehen Sie das auch so?

Sehe ich auch so. Zurecht verlangen wir von den Menschen, die zu uns kommen, dass sie sich einbringen in unsere Gesellschaft. Dazu zählt, die Spielregeln zu akzeptieren. Und dazu gehört, dass man niemanden eine in die Goschen haut und niemanden etwas wegnimmt. Außerdem sind wir ja auch die Partei der Arbeit. Es ist selbstverständlich, dass es ein dichtes soziales Netz gibt, aber der Grundkonsens ist: Für uns ist klar, wenn wir in einer freien Demokratie leben wollen, heißt es, jeder geht arbeiten. Und jeder, der sich in unserer Gemeinschaft bewegen will, muss diesen Konsens teilen. Und wer nicht, hat hier nichts verloren.