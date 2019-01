Abgereist! Prevc-Brüder pfeifen auf die Tournee

Peter Prevc war nach einer Knöchelverletzung erst in Engelberg bei der Tournee-Generalprobe in den Weltcup eingestiegen. In Oberstdorf hatte der 26-Jährige immerhin den 18. Platz belegt, doch einen Tag später kam in der Qualifikation als 61. das Aus. „Meine Sprünge waren schlecht, sodass ich die Heimreise angetreten habe“, schrieb Prevc auf Twitter.