SPÖ-Frauen orten „Verrat an Alleinerzieherinnen“

Auch scharfe Kritik an Kürzung der AMS-Mittel

Kritisiert wird die Regierung auch von anderen Teilen der SPÖ. Sozialsprecher Beppo Muchitsch ist mit den AMS-Mitteln nicht einverstanden. Denn die seien auch pro Kopf für 2019 niedriger angesetzt als heuer, beklagt er in einer parlamentarischen Anfrage an das Sozialministerium.