Schock: Todes-Drohungen gegen Darts-Weltmeister

Sportlich läuft es für den Engländer Rob Cross gerade richtig gut. Am Sonntag zog der Darts-Champion ins Achtelfinale der Weltmeisterschaft in London ein. Er besiegte in der dritten Runde den Spanier Cristo Reyes klar mit 4:0 und steht damit ebenso im Achtelfinale des wichtigsten Saisonturniers wie der Weltranglisten-Erste Michael van Gerwen (NED). Doch dann diese schrecklichen Nachrichten aus dem sozialen Netz. Ein User wünschte dem dreifachen Familienvater den Tod der Kinder und seiner Ehefrau. Und das kurz vor Weihnachten!