Schussopfer (32) erst kürzlich aus Haft entlassen

Immer mehr Details sickern rund um die beiden Männer durch, die von Schüssen getroffen in einer Passage vor einem bekannten Lokal in der Wiener City zu Boden gingen. Sie führen gleichzeitig auch immer tiefer in die blutigen Abgründe rivalisierender Mafia-Gruppen in Montenegro - und mittlerweile steht fest: Auch die Schussopfer waren tief in die kriminellen Machenschaften verwickelt.