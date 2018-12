Rot gegen Bayern: Ilsanker für 2 Spiele gesperrt

RB Leipzig muss zwei Spiele auf Stefan Ilsanker verzichten. Der österreichische Teamspieler wurde nach seinem Platzverweis bei der 0:1-Niederlage bei Bayern München am Mittwoch vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes für die Bundesliga-Partien gegen Werder Bremen am Samstag und gegen Borussia Dortmund am 19. Jänner gesperrt.