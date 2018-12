Altstar Ribery „schenkt“ den Bayern späte Erlösung

RB-Stürmer Timo Werner eröffnete mit einem Schuss über den Bayern-Kasten (48.) die zweite Spielhälfte mit mehr Torszenen. Doch in der Schlussphase kam gerade von Leipzig herzlich wenig nach vorne. Die Bayern drängten, aber mussten lange warten. Niklas Süle (78.) und Joshua Kimmich (79.) scheiterten - dann kam Ribery. Leipzig bekam den Ball nicht raus, der 35-Jährige ließ noch zwei Gegenspieler aussteigen und erzielte sein zweites Saisontor. Für einen Negativhöhepunkt sorgte im Finish ÖFB-Teamspieler Stefan Ilsanker, der genau zehn Minuten nach seiner Einwechslung in der Nachspielzeit für ein hartes Einsteigen gegen Thiago Rot sah - so wie „Rächer“ Renato Sanches, der den Salzburger in der Folge zu Boden stieß.