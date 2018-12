Wer gewinnt den „Startup Award 2018“?

Zum ersten Mal veranstalten „weXelerate“ und die „Krone“ den „Start Up Award“, welcher am 12. Februar 2019 stattfinden wird. Mit dem Ziel Österreich als „the place to be“ für Innovationen am Wirtschaftssektor zu positionieren will das „weXelerate Accelerator“ Programm heimische Unternehmen fördern und unterstützen. Eine Fachjury nominierte in fünf Kategorien jene Startups aus, welche sich in den letzten Monaten besonders hervorgetan haben: Wer sich mit dem Sieg des Awards rühmen darf, entscheiden nun Sie! Die Sieger dürfen bei der großen Gala die begehrte Trophäe in Empfang nehmen.