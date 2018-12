„Macht mich stolz“ - Sturm mit Lächeln in Urlaub

„Steht auf für den SK Sturm“, hallte es am Ende des Admira-Spiels von den Rängen in Liebenau. Prächtige Stimmung herrschte auch in den Katakomben. Nicht nur, weil der Weihnachtsurlaub bevorsteht, sondern weil Sturm jetzt im Rennen um die Meisterrunde das Schicksal in den eigenen Händen hält. Nach dem 3:0 kann die Truppe von Roman Mählich, der von den Fans mit Sprechchören verabschiedet wurde, heute getrost zuschauen, was Hartberg und die Wiener machen.