Kung-Fu-Müller: So brutal reagiert das Internet

Was war passiert?

Es war in Minute 75: Thomas Müller springt mit den Stollen voraus Richtung Ball, trifft dabei aber Nicolas Tagliafico voll am Kopf. Der Ajax-Profi, sinkt zu Boden und wird noch auf dem Platz getackert. Die TV-Bilder zeigen auf der Tribüne Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge und Präsident Uli Hoeneß. Auch sie können kaum hinschauen. Müller sah wegen einer Kung-Fu-Attacke Rot - ausgerechnet in seinem 105. Champions-League-Spiel - kein Bayern-Spieler hat jemals mehr absolviert! Tagliafico konnte weiterspielen und rächte sich mit dem Treffer zum 3:3 in Minute 95.