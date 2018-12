Rot-Orgie: Wöber-Grätsche und Müller-Kung-Fu

Wöber-Grätsche

Es war in Minute 67 beim Stand von 1:1: Wöber springt in den Zweikampf gegen Leon Goretzka und kommt viel zu spät. Der ehemalige Rapid-Verteidiger trifft den deutschen Teamspieler voll am Knöchel. Immerhin: Der Bayern-Youngster konnte nach einer längeren Behandlungspause weitermachen. Aber Wöber sah folgerichtig sofort die Rote Karte. Übrigens: Es war nicht die einzige harte Attacke unseres Ajax-Legionärs. Auch Franck Ribery wurde wie das Foto oben zeigt, hart getäckelt, doch der Franzose konnte früh genug abspringen.