Zagreb: Glitzer-Advent wie im Zauberland

Wem die Glitzerwelt von Zagreb noch zu wenig ist, sei ein Ausflug ins „SalajLand“ im etwa 65 Kilometer entfernten Gabrovnica empfohlen. Dort hat sich Sladko Salaj seinen Traum von „Weihnachten für mein Herz“ erfüllt. Waren es einst 70.000 funkelnde Lichter, sind es mittlerweile vier Millionen – bunt, schrill und kitschig. So kitschig, dass es schon wieder schön ist. Fehlt nur noch, dass der Wunsch aller Romantiker in Erfüllung geht: „Let it snow, let it snow, let it snow!“