Copa: CAS lehnt Eilantrag auf Spiel-Absetzung ab

Über einen weiteren Antrag, nämlich den Finalgegner River Plate zu disqualifizieren, will der Sportsgerichtshof erst nach dem entscheidenden Match am Sonntag (20.30 Uhr) im Madrider Santiago Bernabeu Stadion entscheiden. Das Hinspiel gegen den Erzrivalen hatte 2:2 geendet, die Auswärtstorregel gilt nicht. Tausende Sicherheitskräfte sollen in der spanischen Hauptstadt erneute Ausschreitungen verhindern.