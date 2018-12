EU-Vorsitz „peinlich“, bei Frontex „gescheitert“

Wenige Wochen bevor mit Jahreswechsel die österreichische EU-Ratspräsidentschaft zu Ende gehen wird, hat die SPÖ eine enttäuschende Bilanz gezogen. Parteichefin Pamela Rendi-Wagner bemängelte am Samstag am Rande des Kongresses der Europäischen Sozialdemokraten in Lissabon, dass großen Ankündigungen keine konkreten Ergebnisse gefolgt seien. Das drohende Scheitern der Aufstockung der EU-Grenzschutzagentur Frontex auf 10.000 Beamte sei ein besonders exemplarisches Beispiel dafür. Außerdem werde die rot-weiß-rote Performance während des Ratsvorsitzes in Brüssel „als peinlich wahrgenommen“.