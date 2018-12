Nach Horror-Crash: Dreßen kann wieder lachen

Thomas Dreßen hat sich am Freitag bei seinem schweren Sturz in der Abfahrt von Beaver Creek das vordere und hintere Kreuzband im rechten Knie gerissen und wird den Rest der Saison ausfallen. Neben der schweren Blessur im Knie erlitt der Kitzbühel-Sieger zudem eine Subluxation der linken Schulter. Doch schon am Tag nach seinem Horror-Crash hat der Deutsche sein Lachen wieder.