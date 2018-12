Hirscher geht in Beaver Creek auf den „60er“ los

Hirschers Superserie im Riesentorlauf könnte an jenem Ort seine Fortsetzung finden, an dem er im Vorjahr sensationell nach überstandenem Knöchelbruch triumphiert hat. Zwar erfordert die bei den Abfahrern so beliebte Birds of Prey relativ weit gesetzte Kurse, doch auch das beherrschte der fünffache RTL-Glaskugelgewinner zuletzt gut. Schon kommende Woche in Val d‘Isere (Rennen bestätigt, aber es wird im Laufe der Woche sehr warm) erwartet ihn das Gegenteil.