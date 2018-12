Sammelklage gegen Apple wegen „verstaubter“ Geräte

Apple droht juristisches Ungemach in den USA: In einer Sammelklage werfen mehrere Nutzer dem kalifornischen Konzern vor, in seinen iMacs und MacBooks keine Lüftungsfilter verbaut zu haben. Staub soll dadurch ins Innere der Geräte gedrungen sein und Prozessoren verlangsamt sowie Displays verschmutzt haben. Teure Reparaturkosten seien die Folge gewesen.