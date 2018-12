„Verstehe Aufregung um Kopftuchverbot nicht!“

30 Jahre lang ist Susanne Wiesinger bereits Lehrerin in Wien-Favoriten. Die Zustände an ihrer Brennpunktschule, die sie in ihrem Buch „Kulturkampf im Klassenzimmer“ beschreibt, sind schockierend: Ihre Schüler verteidigen Ehrenmorde und Terroranschläge, Gewalt in der Familie gehört für viele der Kinder zum Alltag, bei manchen Mädchen werden sogar Beschneidungen und Zwangsheiraten befürchtet. Im krone.at-Studio erzählt Frau Wiesinger, wie sich ihr Leben seit dem Erscheinen ihres Buches verändert hat, wie sie die Bildungspolitik der Regierung bewertet und was sie jungen Lehrern in Wien mit auf den Weg geben würde.