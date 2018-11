Iraschko-Stolz in Lillehammer schwer gestürzt

Österreichs erfolgreichste Skispringerin Daniela Iraschko-Stolz ist am Montag beim Trainingskurs in Lillehammer beim letzten Sprung der Nachmittagseinheit schwer gestürzt. Sie hat sich dabei eine Nasenverletzung mit Verdacht auf einen Nasenbeinbruch zugezogen, berichtete der ÖSV am Dienstagvormittag. Aufgrund der starken Schwellung konnte kein Röntgen gemacht werden, weshalb die genaue Diagnose derzeit noch nicht möglich ist.