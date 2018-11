Last-Minute-Treffer hält Barca an der Spitze

Die Partie in Madrid war lange Zeit arm an Höhepunkten. Barca hatte zwar deutlich mehr Ballbesitz, blieb aber so wie die Gastgeber weitgehend harmlos. In der 77. Minute ging Atletico durch einem Kopfball von Diego Costa nach einem Eckball in Führung. Es war der erste Schuss aufs Tor der Madrilenen, Goalie Marc Andre ter Stegen machte dabei keine gute Figur.