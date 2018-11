Lake Louise reagiert auf Osborne-Paradis-Unfall!

Puelacher wandte sich an Jury

Nach dem Unfall von Osborne-Paradis hatten sich deshalb die Führung des ÖSV-Herrenteams unter Andreas Puelacher sowie die ÖSV-Ärzte an die Jury gewandt mit der Bitte, verletzte Österreicher möglichst direkt in Calgary zu behandeln. „Dort gibt es die Möglichkeiten, einen Athleten wirklich gut zu versorgen. Calgary ist das einzige Trauma-Zentrum, das es in der Umgebung gibt“, begrüßte Negrin die Maßnahme ebenso wie Süß: „Jetzt gibt es diesen Bypass, das ist gut.“