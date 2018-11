WIMO-Ball: Kein Eintritt für Schüler unter 16

Schüler bringen Alko-Mischungen selbst mit

In den Jahren zuvor durften Unter-16-Jährige den Ball nur in Begleitung eines Erwachsenen besuchen, trotzdem kam es aber immer wieder zu Vorfällen, die laut Maturantinnen der WIMO „im Krankenhaus endeten“: „Viele Jugendliche haben in diesem Alter noch nicht die Erfahrung, um die Gefahren von Alkohol einzuschätzen.“ Polizei und Casineum achten zwar auf Jugendschutz, doch gegen die selbst mitgebrachten und teils in Büschen versteckten Alko-Mischungen der Jugendlichen sind sie machtlos.