Schüler und Alkohol: Auf Ball hagelte es Anzeigen

Die Polizei ist nicht dazu da um Kindergärtner zu spielen - gerade in der Ballsaison scheint es aber oft so. „Mit den Schulbällen haben wir nur Probleme, es ist unvorstellbar! Die betrunkenen Jugendlichen rollen in der Gegend herum und wir sammeln sie ein!“, berichtet Heinz Höffernig, stellvertretender Kommandant der Polizeiinspektion Velden.