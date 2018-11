Wut der „Gelben Westen“ schwappt auf Belgien über

Die Demonstranten zeigen sich weiterhin entschlossen, die Proteste in den kommenden Tagen fortzuführen. In sozialen Netzwerken wie Facebook verbreiteten sich Aufrufe zu einer Massenkundgebung in Paris am Samstag. Die Demonstranten sollten sich „zu Fuß, mit dem Pferd und mit dem Auto“ in ganz Paris verteilen, hieß es in einem Video eines Aktivisten, das mehr als 165.000-mal angeklickt wurde. „Am 24. November wird Paris eine tote Stadt sein.“