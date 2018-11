Van Barneveld kündigt Rücktritt vom Dartssport an

Van Barneveld gewann die BDO-Weltmeisterschaft in den Jahren 1998, 1999, 2003 und 2005, bevor er zur Professional Darts Corporation (PDC) wechselte. Gleich in seinem ersten Jahr beim Profiverband gewann er in einem bis heute legendären Finale gegen Phil „The Power“ Taylor seinen fünften Weltmeistertitel. Zudem gewann er 29 weitere Titel bei der PDC.