Erstes Double-Double von Supertalent Brajkovic

Luka Brajkovic hat in seinem erst fünften Spiel in der US-amerikanischen College-Basketball-Meisterschaft NCAA sein erstes Double-Double verzeichnet. Der 19-jährige Feldkircher erzielte am Sonntag (Ortszeit) beim 71:59 der Davidson Wildcats gegen die Northeastern Huskies aus Boston in 25 Minuten auf dem Parkett 17 Punkte und holte elf Rebounds.