Heiß, aber gefährlich: Das ist der Reiz am Sexting

Nacktheit macht verletzlich

Dennoch warnt die Expertin: „Wenn wir in Beziehungen Grenzen überschreiten, tun wir das in einem vertrauten, geschützten Raum. Das ist etwas anderes, als öffentlich nackt dazustehen.“ Denn Nacktheit mache laut Hartmann verletzlich: „Jeder möchte für sich entscheiden, mit wem er so intim werden will. Ansonsten verlieren wir in diesem sehr sensiblen Bereich die Selbstbestimmung.“