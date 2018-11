Pöbel-Video! Kroate Lovren attackiert Sergio Ramos

„Ich habe ihn mit dem Ellenbogen gut getroffen“ grinst Lovren in die Kamera. Dazu postete der Kroate ein Foto, in dem er sich in einem Luftduell gegen Ramos durchsetzt - und sich der Spanier dabei den Kopf hält. „Haha! 3:2! Mach‘ ruhig weiter und rede, Junge. Junge! Sie sind eine Bande von P***“, schimpft Lovren weiter. Anschließend zeigt er mit seinem Finger auf die kroatische Flagge, die neben der spanischen auf seinem Trikot aufgenäht ist, und sagt: „Nur diese Mannschaft ist es wert.“