Dragovic über Fans: „Haben uns angesch***en“

Vor allem bei Aleksandar Dragovic. Unter den 37.000 Zuschauern im Wiener Happel-Stadion hatten die bosnischen Anhänger ein Übergewicht, was für Dragovic die Wirkung nicht verfehlte. „Wir haben uns angeschissen, dass 20.000 Bosnier gekommen sind. Großes Kompliment an ihre Fans, wie die Stimmung gemacht haben. Ich finde es sehr, sehr schade, dass der dritte Rang in so einem wichtigen Spiel leer geblieben ist. Aber wir haben es selber verkackt am Spielfeld.“