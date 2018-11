EBEL-Meister HC Bozen beliebter als Juventus

„Wir sind sehr stolz über diese Nominierung“, so Bozen-Boss Dieter Knoll. „Es ist dies ein großer Erfolg für die gesamte italienische Eishockeybewegung: Neben der persönlichen Genugtuung ist es nämlich an der Zeit, dass unser Sport auch auf nationaler Ebene gebührende Beachtung findet. Mein Team und ich haben in den letzten Jahren hart daran gearbeitet, die Passion für den Eishockeysport in der Stadt Bozen sowie auch in der ganzen Provinz wieder zu entfachen.“